ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану

США с 23.00 (по мск) 14 июля снова начали блокировать морские порты, нефтяные терминалы и прибрежные районы Ирана. Любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, будет задержано с применением силы.Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи охарактеризовал обозначенную американцами стоимость за проход грузов через Ормузский пролив как чересчур высокую, добавив, что иранцы, напротив, будут вести себя по отношению к судовладельцам «более справедливо». Дипломат подчеркнул, что «хранителем пролива навечно» останется Исламская Республика.