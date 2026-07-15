ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану
Американские военные завершили новый раунд ударов по Ирану в 22:00 14 июля (06:00 мск 15 июля). Были поражены десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Исламской Республики, заявили в Центральном командовании США (CENTCOM).
При атаках применялись истребители, беспилотники и военно-морские суда. Удары продолжались около семи часов и наносились по иранским» объектам ракет и беспилотных летательных аппаратов, военно-морскому потенциалу и системам береговой обороны, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам».
Агентство Irib со ссылкой на сообщение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что воздушно-космические силы КСИРв седьмой волне операции «Наср 2» «атаковали, уничтожили и разгромили» центр спутниковой связи, радиолокационную станцию противоракетной и противовоздушной обороны, комплекс ПВО «Патриот», американскую военную базу в Кувейте и пусковые площадки ракет HIMARS с ракетами и беспилотниками.
США с 23.00 (по мск) 14 июля снова начали блокировать морские порты, нефтяные терминалы и прибрежные районы Ирана. Любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, будет задержано с применением силы.Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи охарактеризовал обозначенную американцами стоимость за проход грузов через Ормузский пролив как чересчур высокую, добавив, что иранцы, напротив, будут вести себя по отношению к судовладельцам «более справедливо». Дипломат подчеркнул, что «хранителем пролива навечно» останется Исламская Республика.