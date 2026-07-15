Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PLZL1 156-2,35%CNY Бирж.11,44-0,28%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,8-0,71%RGBITR747,87-0,66%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В результате новых ударов США по Ирану погибли 35 человек

Ведомости

Число погибших в Иране в результате новых ударов США выросло до 35, сообщил глава пресс-службы иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур в соцсети Х.

Среди погибших две женщины и подросток. Число пострадавших выросло до 300.

15 июля в CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран. Удары начались в 6:00 по восточному времени (14:00 мск). Согласно сообщению CENTCOM, атаки призваны «еще больше ослабить военный потенциал иранских сил, которые использовали его для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе».

Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.

ВС Ирана также сообщили, что американская военная база «Аль-Азрак» в Иордании была атакована беспилотниками. Целью ударов стали место базирования истребителей F-18, жилые помещения на авиабазе, крупный склад оборудования американских сил.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её