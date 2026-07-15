В результате новых ударов США по Ирану погибли 35 человек
Число погибших в Иране в результате новых ударов США выросло до 35, сообщил глава пресс-службы иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур в соцсети Х.
Среди погибших две женщины и подросток. Число пострадавших выросло до 300.
15 июля в CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран. Удары начались в 6:00 по восточному времени (14:00 мск). Согласно сообщению CENTCOM, атаки призваны «еще больше ослабить военный потенциал иранских сил, которые использовали его для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе».
Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.
ВС Ирана также сообщили, что американская военная база «Аль-Азрак» в Иордании была атакована беспилотниками. Целью ударов стали место базирования истребителей F-18, жилые помещения на авиабазе, крупный склад оборудования американских сил.