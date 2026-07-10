WSJ: к эскалации на Ближнем Востоке привела неверная трактовка договоренностей
Меморандум о взаимопонимании, который заключили США и Иран, должен был помочь возобновить судоходство в Ормузском проливе, но на самом деле привел к новой эскалации конфликта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, причиной стала разная трактовка п. 5 соглашения. В нем отмечается, что Иран «приложит все усилия для обеспечения безопасного прохода судов» и проведет диалог с Оманом, чтобы уточнить условия будущего управления акваторией. Тегеран в меморандуме также обязуется ликвидировать военные препятствия, в том числе мины или возможное взимание платы за проход, но только на 60 дней.
Как пишет газета, для США этот пункт сделки стал ключом к открытию пролива, но Иран использовал его для «максималистского толкования, которое дает Исламской Республике исключительный контроль над водным путем». Американская сторона же, напротив, не хотела бы сохранения такого контроля. По словам представителя США, в п. 5 нет указаний на роль Вашингтона в обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, чем воспользовался Иран.
8-9 июля США и Иран вновь обменялись ударами после заключения перемирия.