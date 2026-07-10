WSJ: к эскалации на Ближнем Востоке привела неверная трактовка договоренностей

Как пишет газета, для США этот пункт сделки стал ключом к открытию пролива, но Иран использовал его для «максималистского толкования, которое дает Исламской Республике исключительный контроль над водным путем». Американская сторона же, напротив, не хотела бы сохранения такого контроля. По словам представителя США, в п. 5 нет указаний на роль Вашингтона в обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, чем воспользовался Иран.