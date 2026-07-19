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Захарова выразила обеспокоенность в связи с ударами по ядерным объектам Ирана

Ведомости

Распространенная в СМИ информация об ударах США по ядерным объектам Ирана вызывает серьезную обеспокоенность и заслуживает самого решительного осуждения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об американском ударе по строящейся АЭС «Дарховин».

По ее словам, США с циничной легкостью заносят ядерные объекты в список целей для военных ударов вопреки международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН.

Захарова подчеркнула, что подобные действия нарушают нормы и установки МАГАТЭ, а заявления США о приверженности обязательствам по ядерному нераспространению остаются пустыми словами.

Она выразила надежду, что руководство МАГАТЭ даст произошедшему непредвзятую оценку.

Дипломат также отметила, что любые попытки раздувать мнимые угрозы, связанные с иранским мирным атомом, являются прикрытием планов по развязыванию нового кровопролития в Иране, которое приведет к негативными последствиями не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Она подчеркнула, что право на использование атомной энергии в мирных целях не должно ставиться под вопрос.

Об ударе по площадке АЭС «Дарховин» Иран сообщил 19 июля.

18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования американской армии говорится, что удары наносятся по иранским объектам «для дальнейшего ослабления военного потенциала».

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