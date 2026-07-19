Захарова выразила обеспокоенность в связи с ударами по ядерным объектам Ирана

Дипломат также отметила, что любые попытки раздувать мнимые угрозы, связанные с иранским мирным атомом, являются прикрытием планов по развязыванию нового кровопролития в Иране, которое приведет к негативными последствиями не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Она подчеркнула, что право на использование атомной энергии в мирных целях не должно ставиться под вопрос.