Иран атаковал склады боеприпасов США в Кувейте
Иранская армия атаковала склады боеприпасов и материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США в казармах Дохи на западе Кувейта. При ударах использовались беспилотники, сообщает Fars.
Атаки совершались в рамках 21-го этапа операции «Молния».
21 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что Иран прошлой осенью переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в тоннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. По данным собеседников газеты, Израиль передал соответствующую разведывательную информацию США.