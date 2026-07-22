Иран атаковал склады боеприпасов США в Кувейте

21 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что Иран прошлой осенью переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в тоннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. По данным собеседников газеты, Израиль передал соответствующую разведывательную информацию США.