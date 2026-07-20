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Иран: через Ормузский пролив не пройдет ни капли нефти при агрессии США

Ведомости

Ормузский пролив не станет безопасным «ни для транзита нефтехимической продукции, ни даже для транспортировки одной капли нефти и газа», пока продолжается агрессия США. Об этом заявили представители береговой охраны Ирана, пишет The Guardian.

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские военные обстреляли баллистическими ракетами американские самолеты в иорданском аэропорту «Акаба». Отмечается также, что два нефтяных танкера ⁠взорвались ⁠и были обездвижены после попытки пройти по южному маршруту через Ормузский пролив. Иран утверждает, что военные США рекомендовали им использовать этот маршрут. Подробностей о названиях судов, флагах, экипажах или жертвах не приводится.

19 июля Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана сообщил, что США атаковали строящуюся атомную электростанцию «Дарховин» в провинции Хузестан. В станцию попали несколько снарядов.

Ормузский сериал

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18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам для дальнейшего ослабления военного потенциала. Иран официально объявил о приостановке выполнения своих обязательств по временному меморандуму с США, заключенному около месяца назад. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не будет их выполнять. С 6 по 18 июля в результате атак США в Иране погибли не менее 50 человек.

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