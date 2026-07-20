Иран: через Ормузский пролив не пройдет ни капли нефти при агрессии США

18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам для дальнейшего ослабления военного потенциала. Иран официально объявил о приостановке выполнения своих обязательств по временному меморандуму с США, заключенному около месяца назад. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не будет их выполнять. С 6 по 18 июля в результате атак США в Иране погибли не менее 50 человек.