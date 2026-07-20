Ормузский сериал

Главными действующими лицами остаются нефть и газ. Именно вокруг них будут выстраиваться новые сценарные линии. Очередной обмен ударами между США и Ираном привел к повышению котировок черного золота почти до $87/барр. Это без малого плюс 15% по сравнению с предыдущими показателями, но в абсолютных величинах гораздо меньше, чем мы наблюдали весной, на первой стадии конфликта, когда котировки легко пробивали порог в $100 и обещали подняться до $120. Мир постепенно адаптируется к этим вызовам. Страны вне Персидского залива (включая США, Бразилию, Гайану и Канаду) в первом полугодии суммарно увеличили добычу нефти на 1,5 млн барр./сутки. При этом, по оценкам Международного энергетического агентства, во II квартале мировой спрос на нефть рухнул на 4,8 млн барр./сутки год к году. Иными словами, перекрытием Ормуза мировую экономку уже не удивишь.