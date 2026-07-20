Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI786,94-3,26%RGBI110,7-0,17%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RGBITR741,92-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Ормузский сериал

Борьба за Ормуз: второй сезон
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Ситуация вокруг Ирана все больше и больше напоминает сценарий сериала от Netflix. Соглашение между Вашингтоном и Тегераном стало ярким финалом первого сезона, но незавершенные сюжетные линии явно указывали на неизбежность второго – после краткого перемирия противники вновь сойдутся в жесткой схватке. Правда, никто не ожидал, что это случится так быстро – между заключением «сделки» и возобновлением боевых действий прошло ровно три недели. Если сериалы пролонгируют, значит, они выгодны продюсерам и интересны зрителям. Но каждый новый сезон нуждается в новых сюжетных ходах. Увидим ли мы их в Персидском заливе?

Главными действующими лицами остаются нефть и газ. Именно вокруг них будут выстраиваться новые сценарные линии. Очередной обмен ударами между США и Ираном привел к повышению котировок черного золота почти до $87/барр. Это без малого плюс 15% по сравнению с предыдущими показателями, но в абсолютных величинах гораздо меньше, чем мы наблюдали весной, на первой стадии конфликта, когда котировки легко пробивали порог в $100 и обещали подняться до $120. Мир постепенно адаптируется к этим вызовам. Страны вне Персидского залива (включая США, Бразилию, Гайану и Канаду) в первом полугодии суммарно увеличили добычу нефти на 1,5 млн барр./сутки. При этом, по оценкам Международного энергетического агентства, во II квартале мировой спрос на нефть рухнул на 4,8 млн барр./сутки год к году. Иными словами, перекрытием Ормуза мировую экономку уже не удивишь.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь