Американские сенаторы требуют объяснить отсутствие новых санкций против России

Документ адресован госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. В нем сенаторы изложили мнение, что санкции, введенные во время президентства Джо Байдена, мало что сделали для того, чтобы остановить Россию. В последний раз США вводили крупные санкции против РФ в октябре 2025 г., и, по мнению Уоррен и Кунса, Москва легко их обходит. Они попросили объяснить, почему введение адресных санкций против организаций, содействующих обходу ограничений, было приостановлено на 17 месяцев.