Американские сенаторы требуют объяснить отсутствие новых санкций против России
Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс потребовали от представителей администрации президента США Дональда Трампа объяснить, почему было приостановлено введение новых санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо чиновников.
Документ адресован госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. В нем сенаторы изложили мнение, что санкции, введенные во время президентства Джо Байдена, мало что сделали для того, чтобы остановить Россию. В последний раз США вводили крупные санкции против РФ в октябре 2025 г., и, по мнению Уоррен и Кунса, Москва легко их обходит. Они попросили объяснить, почему введение адресных санкций против организаций, содействующих обходу ограничений, было приостановлено на 17 месяцев.
В письме цитируются слова Бессента, сказанные им конгрессу в феврале, о том, что администрация хочет «посмотреть, как будут развиваться мирные переговоры». Сенаторы также цитируют Рубио, что мирные переговоры между Россией и Украиной не принесли результатов и что на тот момент никаких подобных переговоров не проводилось.
«Если администрация приостановила регулярные санкции против России из-за мирных переговоров и эти переговоры зашли в тупик несколько месяцев назад, почему администрация не возобновила плановые и частые санкции США, чтобы восстановить рычаги влияния для достижения справедливого мира на Украине?» – задали вопрос сенаторы.
30 июля сенат США поддержал на втором голосовании законопроект, который в случае окончательного одобрения позволит существенно ужесточить санкции против России. За введение санкций высказались 84 сенатора, против – 12.
7 августа сенат также проголосовал за ужесточение американских санкций против России.