Сенат США поддержал проект санкций против РФ на втором голосовании
Сенат США поддержал на втором голосовании законопроект, устанавливающий новые антироссийские санкции и продлевающий еще на пять лет санкции против Ирана. Об этом сообщает Roll Call.
Сенаторы проголосовали 84 голосами против 12 за предложение перейти к рассмотрению законопроекта, предусматривающего наказание для некоторых россиян и иранцев, а также тех, кто ведет с ними бизнес.
28 июля двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Инициатива предусматривает новые полномочия для президента США Дональда Трампа в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.
29 июля посольство России в Вашингтоне заявило, что законопроект покойного сенатора Линдси Грэма оказывает медвежью услугу американской администрации. Новые санкции нанесут ущерб самим США.