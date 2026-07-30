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Сенат США поддержал проект санкций против РФ на втором голосовании

Ведомости

Сенат США поддержал на втором голосовании законопроект, устанавливающий новые антироссийские санкции и продлевающий еще на пять лет санкции против Ирана. Об этом сообщает Roll Call.

Сенаторы проголосовали 84 голосами против 12 за предложение перейти к рассмотрению законопроекта, предусматривающего наказание для некоторых россиян и иранцев, а также тех, кто ведет с ними бизнес.

28 июля двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Инициатива предусматривает новые полномочия для президента США Дональда Трампа в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.

29 июля посольство России в Вашингтоне заявило, что законопроект покойного сенатора Линдси Грэма оказывает медвежью услугу американской администрации. Новые санкции нанесут ущерб самим США.

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