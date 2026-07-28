Сенаторы США согласовали новые санкции против покупателей российской нефти
Двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкционных мер против России и Ирана. Инициатива предусматривает новые полномочия для президента США Дональда Трампа в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей, передает Bloomberg.
Законопроект позволит американскому лидеру вводить тарифы против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также против пяти стран, которые, по мнению авторов инициативы, наиболее активно помогают России обходить энергетические ограничения. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Трамп выразил поддержку инициативе, которую ранее продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.
Процедурное голосование по законопроекту запланировано на вечер 28 июля. При этом инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти.
17 июля портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. По данным издания, за документ готовы проголосовать 61 сенатор, в том числе 39 республиканцев и 22 демократа. Этого достаточно для его одобрения в сенате. При этом законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение в палате представителей. Как пишет Axios, обновленная версия документа предусматривает введение 100%-ных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере.
По информации портала, Трамп не выразил полной поддержки законопроекту, однако дал понять, что готов подписать его в память о Грэме. 14 июля американский лидер заявил, что инициатива имеет высокие шансы на принятие. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят», – сказал он.