Трамп назвал высокой вероятность введения «санкций Грэма» против России

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщали, что причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». По информации американских СМИ, сенатор мог умереть из-за проблем с сердцем. Незадолго до этого он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.