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Трамп назвал высокой вероятность введения «санкций Грэма» против России

Ведомости

Законопроект о новых санкциях против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, имеет высокие шансы на принятие. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал журналистам.

«Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и "Хезболлы"», – сказал Трамп.

13 июля телеканал CNN сообщал, что американский лидер готов поддержать законопроект сенатора о новых ограничительных мерах в отношении России. По данным телеканала, документ предусматривает возможность введения высоких пошлин на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы. Позже сам Трамп заявил журналистам, что еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщали, что причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». По информации американских СМИ, сенатор мог умереть из-за проблем с сердцем. Незадолго до этого он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Axios, в последние часы жизни Грэм обсуждал с Трампом законопроект о санкциях против России, а также вопросы нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

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