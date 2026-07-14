CNN: Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России, инициатором которого выступал покойный сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным телеканала, документ предусматривает возможность введения высоких пошлин на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы.
Грэм, представлявший Республиканскую партию от штата Южная Каролина, умер вечером 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». По данным американских СМИ, сенатор, предположительно, скончался из-за проблем с сердцем. Незадолго до этого он вернулся из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Грэм занимал пост сенатора с 2002 г., а в последнее время возглавлял бюджетный комитет сената. По информации Axios, незадолго до смерти он обсуждал с Трампом новые санкции против России, а также вопросы нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.