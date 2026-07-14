CNN: Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России

Грэм, представлявший Республиканскую партию от штата Южная Каролина, умер вечером 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». По данным американских СМИ, сенатор, предположительно, скончался из-за проблем с сердцем. Незадолго до этого он вернулся из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским.