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Bloomberg: смерть сенатора Грэма может обострить борьбу за его место в сенате

Ведомости

Внезапная смерть сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма может обострить борьбу за его место в сенате даже в столь глубоко консервативном штате, пишет Bloomberg. Грэм должен был участвовать в промежуточных выборах в конгресс против демократа Энни Эндрюс, само голосование запланировано на начало ноября.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер (республиканец) может назначить замену на оставшийся срок Грэма. После этого по закону штата должны быть проведены специальные праймериз для определения нового кандидата от Республиканской партии, который поборется за место Грэма в сенате.

Внутрипартийная борьба и другие обстоятельства, продолжает агентство, могут сыграть на руку Эндрюс. Хотя ее избрание считается маловероятным в республиканском штате, Эндрюс баллотируется в год, когда избиратели присматриваются к аутсайдерам, которые эффективно говорят о насущных проблемах, таких как ускорение инфляции и рост стоимости жизни. Грэм, близкий союзник президента США Дональда Трампа, поддерживал войну в Иране, что привело к росту цен на бензин и было непопулярно среди избирателей.

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Политика / Международные новости

В ходе предстоящих выборов демократам необходимо получить чистый прирост в четыре места для того, чтобы завоевать большинство в сенате.

Среди возможных кандидатов на освободившееся место источники агентства называют конгрессмена Джо Уилсона. Он заинтересован в том, чтобы занять эту должность и баллотироваться на следующий шестилетний срок. Также рассматриваются бывшие конгрессмены Трей Гоуди и экс-губернатор Никки Хейли. Она была послом США при ООН во время первого срока Трампа и участвовала в праймериз республиканцев 2024 г., выступив против него.

Американский сенатор от Южной Каролины скончался 11 июля в возрасте 71 года после внезапной болезни через два дня после дня рождения. Об этом сообщили в его офисе 12 июля. 10 июля Грэм был в Киеве, а затем вернулся в Вашингтон, где должен был выступить на американском телевидении утром 12 июля. Сотрудники скорой помощи прибыли к нему домой на Капитолийском холме вечером 11 июля из-за остановки сердца, сообщал NBC.

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