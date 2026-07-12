Bloomberg: смерть сенатора Грэма может обострить борьбу за его место в сенате

Американский сенатор от Южной Каролины скончался 11 июля в возрасте 71 года после внезапной болезни через два дня после дня рождения. Об этом сообщили в его офисе 12 июля. 10 июля Грэм был в Киеве, а затем вернулся в Вашингтон, где должен был выступить на американском телевидении утром 12 июля. Сотрудники скорой помощи прибыли к нему домой на Капитолийском холме вечером 11 июля из-за остановки сердца, сообщал NBC.