FT: Грэм планировал представить новые санкции против России после поездки в Киев
Сенатор США Линдси Грэм незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Документ планировалось представить после возвращения делегации из Киева в Вашингтон. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, разговор между законодателями состоялся в отеле Hilton во время их совместной поездки на Украину.
Американский сенатор от штата Южная Каролина умер после внезапной болезни. О смерти сообщили в его офисе. Грэм скончался вечером 11 июля. Грэм находился в Киеве совсем недавно, 10 июля, после чего вернулся в Вашингтон, где должен был появиться на американском телевидении утром 12 июля. Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме вечером 11 июля, сообщил NBC со ссылкой на аудиозапись из полиции.
4 июня Грэм, обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио во время его выступления в сенате, заявил, что сенат находится на завершающей стадии рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, который пользуется широкой поддержкой обеих партий. Законопроект о санкциях против России сенатор-республиканец продвигал с 2025 г. с целью введения пошлин на нефть, газ и другие экспортные товары, которые в основном закупаются Китаем и Индией. 19 января Грэм сообщил, что законопроект об антироссийских санкциях «не вернется на полку» после одобрения президентом США Дональдом Трампом.