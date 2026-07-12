FT: Грэм планировал представить новые санкции против России после поездки в Киев

4 июня Грэм, обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио во время его выступления в сенате, заявил, что сенат находится на завершающей стадии рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, который пользуется широкой поддержкой обеих партий. Законопроект о санкциях против России сенатор-республиканец продвигал с 2025 г. с целью введения пошлин на нефть, газ и другие экспортные товары, которые в основном закупаются Китаем и Индией. 19 января Грэм сообщил, что законопроект об антироссийских санкциях «не вернется на полку» после одобрения президентом США Дональдом Трампом.