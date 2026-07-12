Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%CHKZ13 400+0,37%BRZL1 118-1,41%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,660%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: Грэм планировал представить новые санкции против России после поездки в Киев

Ведомости

Сенатор США Линдси Грэм незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Документ планировалось представить после возвращения делегации из Киева в Вашингтон. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, разговор между законодателями состоялся в отеле Hilton во время их совместной поездки на Украину.

Американский сенатор от штата Южная Каролина умер после внезапной болезни. О смерти сообщили в его офисе. Грэм скончался вечером 11 июля. Грэм находился в Киеве совсем недавно, 10 июля, после чего вернулся в Вашингтон, где должен был появиться на американском телевидении утром 12 июля. Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме вечером 11 июля, сообщил NBC со ссылкой на аудиозапись из полиции.

Конгресс США одобрил ужесточение санкций против России

Политика / Международные отношения

4 июня Грэм, обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио во время его выступления в сенате, заявил, что сенат находится на завершающей стадии рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, который пользуется широкой поддержкой обеих партий. Законопроект о санкциях против России сенатор-республиканец продвигал с 2025 г. с целью введения пошлин на нефть, газ и другие экспортные товары, которые в основном закупаются Китаем и Индией. 19 января Грэм сообщил, что законопроект об антироссийских санкциях «не вернется на полку» после одобрения президентом США Дональдом Трампом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её