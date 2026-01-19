Грэм: проект о санкциях против РФ «не вернется на полку» после одобрения Трампа
Законопроект об антироссийских санкциях «не вернется на полку» после одобрения президента США Дональда Трампа, уверен сенатор США Линдси Грэм. Об этом он заявил в беседе с Fox News.
По данным телеканала, Трамп дал «зеленый свет» Грэму на продвижение «давно назревшего» пакета санкций. «Он [законопроект] никогда не вернется на полку, потому что президент Трамп считает, что он ему нужен», – сказал Грэм.
Сенатор до этого уже заявлял, что Трамп, предположительно, поддержал этот проект. Телеканал отметил, что инициатива до сих пор он не дошла до рассмотрения в сенате США.
Законопроект о санкция против России сенатор-республиканец продвигает с 2025 г. с целью введения пошлин на нефть, газ и другие экспортные товары, которые в основном закупаются Китаем и Индией.
Грэм говорил 8 января, что инициатива должна усилить давление на Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Документ, по его мнению, предоставит президенту США дополнительные рычаги воздействия на государства, которые могут косвенно поддерживать Москву.