Сенатор Грэм сообщил об одобрении Трампом законопроекта о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп одобрил продвижение законопроекта о новых санкциях против России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х.
Соответствующее решение было принято после его встречи с Трампом, на которой обсуждался широкий круг вопросов. Законопроект, по словам Грэма, предусматривает введение ограничительных мер против стран, закупающих российскую нефть по сниженным ценам.
Как отметил Грэм, инициатива должна усилить давление на Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Он подчеркнул, что документ предоставит президенту США дополнительные рычаги воздействия на государства, которые, по мнению Вашингтона, косвенно поддерживают Москву.
Сенатор также выразил надежду, что голосование по законопроекту состоится уже на следующей неделе и пройдет при широкой двухпартийной поддержке.
5 января Трамп заявил, что обсуждает с конгрессменами ужесточение санкций против России.