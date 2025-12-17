Зачем США готовят новые санкции против России и когда могут их применить

Зачем США готовят новые санкции против России и когда могут их применитьДональд Трамп готов оказать давление на Москву
Власти США готовят новые санкции в отношении энергетического сектора России с целью усилить давление, если Москва откажется от «мирного соглашения» с Украиной, сообщило со ссылкой на источники 17 декабря издание Bloomberg. Новые санкции могут быть анонсированы на следующей неделе. Подчеркивается, что министр финансов США Скотт Бессент обсуждал эти планы с «группой европейских послов», с которыми встретился ранее на этой неделе. При этом президент Дональд Трамп еще не принял такого решения.
Информацию Bloomberg в тот же день прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любые санкции вредят диалогу двух стран. «То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Это очевидно», – сказал он.
На фоне новости о возможности новых санкций СМИ спекулируют о разных вариантах гарантий безопасности, обсуждавшихся в ходе американо-украинских переговоров в Берлине 14–15 декабря. В ходе встречи сторонам не удалось добиться компромисса по вопросу отвода украинских войск из Донбасса. Но позже, в ночь на 17 декабря, газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники о достижении в ходе проходившей в закрытом режиме берлинской встречи европейской, американской и украинской сторонами согласия по параметрам гарантий безопасности для Украины. Предположительно были разработаны два документа.
Первый касался якобы обязательств, близких к ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности. Второй объясняет принципы взаимодействия европейских и американских военных с украинскими. В одном из них, согласно источникам NYT, рассказывается о «военной силе под европейским руководством, которая будет помогать Украине», находясь на территории страны «для обороны воздушного и водного пространства». При этом пока нет подробностей о том, какие страны согласились участвовать в этой инициативе. Отмечается, что Вашингтон не планирует направлять свои войска на Украину. Вместо этого США возьмут на себя ведущую роль в разведке и мониторинге.
В России неоднократно подчеркивали, что присутствие войск стран – членов НАТО на Украине неприемлемо. 17 декабря, отвечая на вопросы журналистов, Песков снова подтвердил это.
Трамп пока намерен продолжить действовать в той же логике, в которой начинал переговоры, применяя кнут и пряник к обеим сторонам конфликта, поэтому введение новых санкций остается вероятным, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По словам эксперта, именно поэтому Трамп выбирает санкции конкретно в отношении энергосектора, считая их самыми ощутимыми для России. Что касается гарантий безопасности, то для Трампа эта тема остается сложной, так как он одновременно хочет и достичь урегулирования, и сделать так, чтобы это воспринималось как его личная победа. При этом он не только старается всяческим образом избежать прямого присутствия американских войск на Украине, но и не одобряет попытку европейцев склонить США согласиться поддерживать любые действия их вооруженных сил. «Но пока говорить о принципиальных изменениях дипломатического процесса рано», – сказал эксперт.
Санкции не единственный инструмент воздействия для Трампа, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. В качестве других инструментов Трамп рассматривает увеличение военной помощи Киеву и расширение системы передачи развединформации. «Сейчас переговорная стратегия заключается в том, что план, разработанный Вашингтоном с Киевом и Брюсселем, должен быть одобрен Москвой. Если этого не произойдет, то начинается давление. Это такое попеременное давление: то на Киев, то на Москву», – объяснил эксперт. Но он также отметил, что Трамп отодвигает возможности по введению санкций, надеясь сохранить положительную тенденцию в диалоге с Кремлем. Снятие же санкций или ослабление режима ограничений в администрации готовы рассмотреть, но это может быть вынесено на обсуждение только в результате большого прорыва в переговорном процессе.