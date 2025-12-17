Зачем США готовят новые санкции против России и когда могут их применить

Трамп пока намерен продолжить действовать в той же логике, в которой начинал переговоры, применяя кнут и пряник к обеим сторонам конфликта, поэтому введение новых санкций остается вероятным, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По словам эксперта, именно поэтому Трамп выбирает санкции конкретно в отношении энергосектора, считая их самыми ощутимыми для России. Что касается гарантий безопасности, то для Трампа эта тема остается сложной, так как он одновременно хочет и достичь урегулирования, и сделать так, чтобы это воспринималось как его личная победа. При этом он не только старается всяческим образом избежать прямого присутствия американских войск на Украине, но и не одобряет попытку европейцев склонить США согласиться поддерживать любые действия их вооруженных сил. «Но пока говорить о принципиальных изменениях дипломатического процесса рано», – сказал эксперт.