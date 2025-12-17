Песков заявил о вреде возможных санкций США в контексте налаживания отношений
Любые санкции вредят делу налаживания отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщается, что США могут ввести новые санкции против РФ.
«То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Это очевидно», – сказал он.
17 декабря Bloomberg сообщал, что США рассматривают возможность введения нового пакета санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае провала мирного соглашения с Украиной.
По словам источников издания в Белом доме, в Вашингтоне прорабатываются меры против судов так называемого «теневого флота», а также трейдеров, которые содействуют таким поставкам. Новые ограничения могут быть объявлены уже на этой неделе.