Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил о вреде возможных санкций США в контексте налаживания отношений

Ведомости

Любые санкции вредят делу налаживания отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщается, что США могут ввести новые санкции против РФ.

«То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Это очевидно», – сказал он.

17 декабря Bloomberg сообщал, что США рассматривают возможность введения нового пакета санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае провала мирного соглашения с Украиной.

По словам источников издания в Белом доме, в Вашингтоне прорабатываются меры против судов так называемого «теневого флота», а также трейдеров, которые содействуют таким поставкам. Новые ограничения могут быть объявлены уже на этой неделе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её