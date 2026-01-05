Трамп обсудил с конгрессменами ужесточение санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессменами ужесточение санкций против России. Об этом сообщает «РИА Новости».
Президент США в беседе с журналистами отметил, что вопрос об усилении санкций постоянно обсуждается. В частности, сенатор Линдси Грэм, включенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, говорил о необходимости введения дополнительных антироссийских мер.
Сенатор, присутствовавший при разговоре, отметил, что обсуждал с послом Индии в США возможность сокращения закупок нефти из России.
Ранее Трамп уже заявлял о намерении ввести новые санкции против России.