Трамп обсудил с конгрессменами ужесточение санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессменами ужесточение санкций против России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент США в беседе с журналистами отметил, что вопрос об усилении санкций постоянно обсуждается. В частности, сенатор Линдси Грэм, включенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, говорил о необходимости введения дополнительных антироссийских мер.

Сенатор, присутствовавший при разговоре, отметил, что обсуждал с послом Индии в США возможность сокращения закупок нефти из России.

Ранее Трамп уже заявлял о намерении ввести новые санкции против России.

