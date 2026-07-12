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Главная / Политика /

NBC: в дом Грэма перед его смертью вызывали медиков

Ведомости

Экстренные службы выезжали в дом американского сенатора Линдси Грэма на Капитолийском холме. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на аудиозаписи полицейского радиообмена.

Экстренные службы получили вызов о «сердечном приступе» в доме Грэма в ночь на 12 июля по местному времени.

NBC также сообщил, что на изученных телеканалом фотографиях видно, что медики перенесли человека на носилках из дома Грэма в ожидающую машину скорой помощи. На месте происшествия также находились полицейские машины и пожарные автомобили.

О смерти сенатора США от штата Южная Каролина сообщили в его офисе. По их словам, он скончался вечером 11 июля.

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