NBC: в дом Грэма перед его смертью вызывали медиков
Экстренные службы выезжали в дом американского сенатора Линдси Грэма на Капитолийском холме. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на аудиозаписи полицейского радиообмена.
Экстренные службы получили вызов о «сердечном приступе» в доме Грэма в ночь на 12 июля по местному времени.
NBC также сообщил, что на изученных телеканалом фотографиях видно, что медики перенесли человека на носилках из дома Грэма в ожидающую машину скорой помощи. На месте происшествия также находились полицейские машины и пожарные автомобили.
О смерти сенатора США от штата Южная Каролина сообщили в его офисе. По их словам, он скончался вечером 11 июля.