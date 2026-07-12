Умер ключевой союзник Трампа Линдси Грэм

Полковник ВВС в отставке Грэм представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. До этого был членом Палаты представителей с 1995 по 2003 г. и законодателем штата. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.