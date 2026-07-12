Умер ключевой союзник Трампа Линдси Грэм

Умер ключевой союзник Трампа Линдси ГрэмАмериканский сенатор скончался из-за внезапной болезни
Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер после «кратковременной и внезапной болезни». Об этом говорится в официальном сообщении его офиса.
Он скончался вечером 11 июля.
Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об «остановке сердца» в доме Грэма на Капитолийском холме вечером 11 июля, сообщает NBC со ссылкой на аудиозапись из полиции.
Грэм находился в Киеве совсем недавно 10 июля, после чего вернулся в Вашингтон, где должен был появиться на американском телевидении утром 12 июля, отмечает Bloomberg.
Чем известен Грэм
Полковник ВВС в отставке Грэм представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. До этого был членом Палаты представителей с 1995 по 2003 г. и законодателем штата. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.
Грэм придерживался радикальных взглядов во внешней политике, последовательно выступал за вторжение в Ирак и необходимость военных действий в Иране. Грэм был активным сторонником президента США Дональда Трампа, хотя во время баллотирования в президенты в 2016 г. был его резким критиком. Он заявлял, что выбор Трампа в качестве лидера республиканской партии разрушит ее.
Однако к первому сроку Трампа Грэм стал проявлять лояльность. Они несколько раз играли вместе в гольф на одном из полей Трампа.
В феврале 2024 г. сенатор США попал в российский перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга. В мае 2023 г. МВД России объявило в розыск Грэма по уголовной статье. Данная реакция была вызвана высказываниями сенатора, сделанным в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский сенатор активно выступал за введение санкций против России.
Среди своих последних законодательных инициатив Грэм входил в двухпартийную группу сенаторов, которые на прошлой неделе заявили, что достигли соглашения с администрацией Трампа о введении новых санкций против России.