Грэм: сенат США близок к принятию законопроекта о новых санкциях против России

Законопроект о санкциях против России сенатор-республиканец продвигает с 2025 г. с целью введения пошлин на нефть, газ и другие экспортные товары, которые в основном закупаются Китаем и Индией. 19 января Грэм сообщил, что законопроект об антироссийских санкциях «не вернется на полку» после одобрения президента США Дональда Трампа.