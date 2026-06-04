Грэм: сенат США близок к принятию законопроекта о новых санкциях против России
Сенат США находится на завершающей стадии рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, который пользуется широкой поддержкой обеих партий. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио во время его выступления в Сенате.
«Законопроект, который вы упомянули, имеет огромную двухпартийную поддержку, и мы очень близки к тому, чтобы дать президенту эту возможность», – сказал Грэм (цитата по «РИА Новости»).
Законопроект о санкциях против России сенатор-республиканец продвигает с 2025 г. с целью введения пошлин на нефть, газ и другие экспортные товары, которые в основном закупаются Китаем и Индией. 19 января Грэм сообщил, что законопроект об антироссийских санкциях «не вернется на полку» после одобрения президента США Дональда Трампа.
Грэм говорил 8 января, что инициатива должна усилить давление на Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Документ, по его мнению, предоставит президенту США дополнительные рычаги воздействия на государства, которые могут косвенно поддерживать Москву.