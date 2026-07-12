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Грэм в последние часы жизни думал о введении новых санкций против России

По данным Axios, он также работал над нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией
Ведомости

В последние часы перед смертью сенатор Линдси Грэм обсуждал с президентом США Дональдом Трампом санкции против России и нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает Axios.

Грэм умер в субботу после внезапной болезни. В разговоре с Трампом он рассказал о своей недавней поездке на Украину и законопроекте о санкциях против России, который хотел вынести на голосование в сенате.

Человек, который вскоре после этого разговаривал с Грэмом, рассказал, что сенатор жаловался на плохое самочувствие. Когда собеседник посоветовал ему обратиться за медицинской помощью, Грэм ответил, что сделает это в воскресенье утром после запланированного выступления в программе Meet the Press на канале NBC.

Затем, как указывает собеседник Axios, Грэм пошутил: «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно работать над санкциями против России, Ираном и нормализацией между Израилем и Саудовской Аравией».

FT: Грэм планировал представить новые санкции против России после поездки в Киев

Политика / Международные новости

В последние недели Грэм активно работал над планом нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, видя в этом ключевой элемент послевоенного урегулирования на Ближнем Востоке. Он обсуждал инициативу с Трампом, а также его переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, с саудовскими и израильскими официальными лицами. Грэм планировал поездку в Саудовскую Аравию и Израиль для оценки возможностей возобновления переговоров. Он считал, что достижение сделки потребует интенсивной работы после ноябрьских промежуточных выборов в США.

Грэм был одним из ключевых внешнеполитических советников Трампа, особенно по войне в Иране, напоминает издание. Он входил в группу ястребов, призывавших к усилению давления на Россию, Иран и Кубу.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) умер вечером 11 июля в возрасте 71 года. Его офис сообщил, что причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». Предположительно, он умер от проблем с сердцем. В день смерти сенатор вернулся из Киева, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Грэм находился на посту сенатора с 2002 г. и в последнее время занимал должность председателя бюджетного комитета сената.

12 июля Трамп в интервью CNN заявил, что Грэм хотел продолжения российско-украинского конфликта, хотя сам он пытается его урегулировать.

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