Грэм в последние часы жизни думал о введении новых санкций против России

В последние недели Грэм активно работал над планом нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, видя в этом ключевой элемент послевоенного урегулирования на Ближнем Востоке. Он обсуждал инициативу с Трампом, а также его переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, с саудовскими и израильскими официальными лицами. Грэм планировал поездку в Саудовскую Аравию и Израиль для оценки возможностей возобновления переговоров. Он считал, что достижение сделки потребует интенсивной работы после ноябрьских промежуточных выборов в США.