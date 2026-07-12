Трамп: сенатор Грэм хотел продолжения конфликта на Украине

Придерживался радикальных взглядов во внешней политике. В том числе выступал за вторжение в Ирак и необходимость военных действий в Иране, за введение санкций против России на фоне боев на Украине. Его заявления стали основанием для внесения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.