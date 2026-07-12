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Главная / Политика /

Трамп: сенатор Грэм хотел продолжения конфликта на Украине

Ведомости

Сенатор Линдси Грэм хотел продолжения российско-украинского конфликта. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, оценивая наследие покойного политика.

«Я хотел, чтобы конфликт с Украиной закончился очень быстро. Мне кажется, он, честно говоря, больше хотел, чтобы он продолжался», – сказал он в интервью CNN.

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. от Республиканской партии. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.

Придерживался радикальных взглядов во внешней политике. В том числе выступал за вторжение в Ирак и необходимость военных действий в Иране, за введение санкций против России на фоне боев на Украине. Его заявления стали основанием для внесения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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