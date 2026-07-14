Трамп отверг версию о причастности России к смерти сенатора Грэма

Интервьюер отметил, что после недавней поездки на Украину Грэм «выглядел неважно», и спросил Трампа, допускает ли он версию о причастности Москвы к его смерти. «Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать «да», но полагаю, что у него были проблемы [со здоровьем], и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте», – ответил американский лидер.