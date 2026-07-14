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Трамп отверг версию о причастности России к смерти сенатора Грэма

Ведомости

Сенатор-республиканец Линдси Грэм страдал серьезными проблемами со здоровьем, а причиной его смерти, вероятно, стали осложнения кардиологических заболеваний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax, комментируя появившиеся конспирологические версии о возможной причастности России к смерти политика.

Интервьюер отметил, что после недавней поездки на Украину Грэм «выглядел неважно», и спросил Трампа, допускает ли он версию о причастности Москвы к его смерти. «Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать «да», но полагаю, что у него были проблемы [со здоровьем], и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте», – ответил американский лидер.

По словам Трампа, у сенатора были «глубоко скрытые проблемы», которые было трудно диагностировать.

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. от Республиканской партии. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.

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