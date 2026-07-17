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Axios: новые санкции против России поддержали более 60 сенаторов США

Ведомости

Инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. Об этом 16 июля сообщил портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, за документ готовы проголосовать 61 сенатор, в том числе 39 республиканцев и 22 демократа. Этого достаточно для его одобрения в сенате. При этом законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение в палате представителей.

Как пишет Axios, обновленная версия документа предусматривает введение 100%-ных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Под действие мер могут попасть крупнейшие покупатели российских энергоресурсов, включая Китай и Индию.

Насколько опасен новый законопроект о санкциях США против России

Политика / Международные отношения

По информации портала, президент США Дональд Трамп не выразил полной поддержки законопроекту, однако дал понять, что готов подписать его в память о Грэме. 14 июля Трамп заявил, что инициатива имеет высокие шансы на принятие. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят», – сказал он.

16 июля аналитики инвестбанка «Синара» назвали принятие законопроекта маловероятным. По их оценке, даже в случае его одобрения последствия для российского бизнеса не будут сильными. Эксперты отметили, что документ не вводит санкции автоматически, а лишь предоставляет президенту США соответствующие полномочия, которые вряд ли будут применены в отношении крупнейших торговых партнеров Вашингтона. Кроме того, быстро заменить российские поставки нефти и газа на мировом рынке, по их мнению, неоткуда.

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