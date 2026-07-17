Axios: новые санкции против России поддержали более 60 сенаторов США

16 июля аналитики инвестбанка «Синара» назвали принятие законопроекта маловероятным. По их оценке, даже в случае его одобрения последствия для российского бизнеса не будут сильными. Эксперты отметили, что документ не вводит санкции автоматически, а лишь предоставляет президенту США соответствующие полномочия, которые вряд ли будут применены в отношении крупнейших торговых партнеров Вашингтона. Кроме того, быстро заменить российские поставки нефти и газа на мировом рынке, по их мнению, неоткуда.