Насколько опасен новый законопроект о санкциях США против России

Он предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих, а также связанных с представителями правительства России. Кроме того, он предписывает запрет на транзакции с российскими финансовыми средствами, на экспорт энергетического оборудования в Россию, а также на инвестиции в ее энергосектор. В проекте содержится также запрет на листинг и торговлю российскими активами на американских фондовых рынках, на вклады в госдолг России, на оказание услуг подсанкционным организациям, на импорт российского урана (на протяжении многих лет он составлял одну из крупнейших статей российско-американской торговли). Помимо этого документ предписывает введение пошлин на российские товары и услуги, а также усиление санкций по закону CAATSA 2017 г. (ограничивает возможности президента единолично снимать санкции, введенные по определенным указам).