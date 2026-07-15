Насколько опасен новый законопроект о санкциях США против России

Насколько опасен новый законопроект о санкциях США против РоссииПрезидент Трамп может его поддержать, но не применить
Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома. Это произошло через некоторое время после смерти 11 июля основного инициатора и автора этого документа – сенатора-республиканца Линдси Грэма (признан в России террористом и экстремистом). Что касается самого Трампа, то в ходе очередной пресс-конференции он ответил: «Ага, мы обсуждаем этот вопрос. Решим его очень скоро». Дискуссии с администрацией по поводу начала процесса утверждения законопроекта подтвердил и лидер республиканцев в сенате Джон Тун.
Все это происходит на фоне попыток коллег Грэма по партии подчеркнуть важность его политической карьеры и каким-то образом увековечить его наследие. В связи с этим, например, соавтор законопроекта о санкциях сенатор-демократ Ричард Блюменталь подчеркнул CNN, что принятие документа и будет «достойным» решением в память о Грэме. Он был одним из основных политических союзников Трампа.
Законопроект, о котором идет речь, был подготовлен еще в апреле 2025 г. В последней редакции его назначение звучит так: «Законопроект, вводящий санкции и другие меры в отношении Российской Федерации и правительства Российской Федерации за отказ вести переговоры по мирному соглашению с Украиной, нарушение любого такого соглашения, начало другой военной акции против Украины и в других целях».
Он предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих, а также связанных с представителями правительства России. Кроме того, он предписывает запрет на транзакции с российскими финансовыми средствами, на экспорт энергетического оборудования в Россию, а также на инвестиции в ее энергосектор. В проекте содержится также запрет на листинг и торговлю российскими активами на американских фондовых рынках, на вклады в госдолг России, на оказание услуг подсанкционным организациям, на импорт российского урана (на протяжении многих лет он составлял одну из крупнейших статей российско-американской торговли). Помимо этого документ предписывает введение пошлин на российские товары и услуги, а также усиление санкций по закону CAATSA 2017 г. (ограничивает возможности президента единолично снимать санкции, введенные по определенным указам).
Самым громким элементом законопроекта является возможность введения пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы (т.н. вторичные пошлины). Тариф ставкой до 100% предназначен для пяти основных покупателей российских нефти и газа. В первоначальной версии законопроекта потолок ставки пошлины составлял 500%.
В разделе документа, посвященном реализации его положений, говорится, что президент может (may) использовать их, а также приостанавливать или отменять указанные в документе санкции, ограничения и пошлины, предварительно обосновав это решение перед конгрессом. Иначе говоря, конгресс может рекомендовать применение указанных в документе мер, а президент принимает итоговое решение об их необходимости, обосновывая свою позицию. При этом если лицо, выведенное из-под санкций, снова совершает, по мнению конгресса, какое-то незаконное действие, то президент уже должен (shall) «немедленно» возобновить действие санкций.
Стоит отметить, что вторичные пошлины однажды уже применялись Трампом. 6 августа 2025 г. он подписал указ «Противодействие угрозам США со стороны правительства Российской Федерации». В отношении Индии была объявлена дополнительная штрафная пошлина в 25%, что на практике увеличило тогдашнюю тарифную ставку в отношении Нью-Дели до 50%. Похожую схему Трамп описывал еще раньше – в марте того же года он заявил: «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами... Будут 25%-ные тарифы на всю нефть».
Но тогда многие эксперты, в том числе американские, считали, что закупка нефти у России была лишь поводом для ужесточения давления на Индию. Основной причиной такого решения называли стремление Трампа вынудить Нью-Дели пойти на уступки в ходе торговых соглашений и дать американскому бизнесу доступ к социально важным секторам индийской экономики. Впоследствии эта дополнительная пошлина в отношении Индии была отменена в начале февраля 2026 г., а применялась выборочно.
В целом тарифная политика Трампа во второе президентство обернулась для него множеством проблем. Начатая им в апреле 2025 г. глобальная торговая война привела к скачку инфляции и нескольким громким судебным разбирательствам. В итоге 20 февраля 2026 г. верховный суд США признал значительную часть введенных им пошлин незаконными. В первую очередь это касалось мер, введенных на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA, 1977 г.), позволявшего Трампу произвольно вводить пошлины в любой момент и на любом уровне. Без возможности использования IEEPA у него остались другие инструменты введения тарифов, но они сложнее с точки зрения применения и требуют большего взаимодействия с конгрессом. Они также ограничивают максимальную ставку 15%.
В этой связи «законопроект Грэма», если будет утвержден конгрессом, фактически возвращает Трампу возможность вводить пошлины выше 15%. При этом на 14 июля законопроект еще не одобрен ни палатой представителей, ни сенатом. В обеих палатах у республиканцев большинство. Если они решат запустить процесс одобрения в ближайшее время, то у них будет время сделать это до конца июля, так как после этого присутственных дней в конгрессе не будет до осени.
Практически все из перечисленных в проекте санкций либо вводились и действуют, либо легко могут быть введены полномочиями исполнительной власти. Столь же легко администрация может исполнять условия документа чисто символически или вообще не исполнять, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Эксперт сравнил этот законопроект с ружьем, которое Трамп может держать на столе и грозить им в надежде выбить из противоположной стороны уступки. «На российскую политическую линию поддержка Трампом закона едва ли окажет какое-то влияние. Разве что добавит психологического эффекта. Даже чисто с прагматичной точки зрения какой смысл серьезно включать этот фактор в политический расчет, если он де-факто ничего не меняет?» – подчеркнул Тимофеев.
Продвижение и возможное принятие законопроекта – еще один способ оказать давление на Россию, чтобы добиться новых уступок в процессе урегулирования украинского конфликта, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт подчеркнул, что Трамп не хочет прекращать переговоры, он стремится усилить свои переговорные позиции. «Ведь законопроект не принуждает Трампа вводить санкции, а дает ему право определить, нужны они в каждом конкретном случае или нет. Это подтверждает, что нынешний законопроект пока действует как сигнал», – резюмировал Суслов.