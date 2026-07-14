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Главная / Технологии /

Чем обернутся санкции ЕС против VK и Max

Ограничения окажут экономическое давление на зарубежных партнеров IT-холдинга
Лиана Липанова
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Евросоюз ввел санкции против холдинга VK (ему принадлежат соцсети «В контакте» и «Одноклассники»), разработчика национального мессенджера Max (ООО «Коммуникационная платформа», тоже принадлежит VK), а также генерального директора компании Елены Багудиной. Решение было опубликовано в официальном журнале ЕС 13 июля.

Представитель VK заявил «Ведомостям», что санкции ЕС не влияют на работу VK и Мax. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, добавил он. VK объединяет одноименную социальную сеть, сервисы Mail, «VK видео», «VK музыка» и другие цифровые продукты. В марте 2025 г. компания объявила о запуске мессенджера Max, который впоследствии был выбран правительством в качестве платформы для развития национального многофункционального сервиса.

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