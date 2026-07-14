Чем обернутся санкции ЕС против VK и Max

Представитель VK заявил «Ведомостям», что санкции ЕС не влияют на работу VK и Мax. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, добавил он. VK объединяет одноименную социальную сеть, сервисы Mail, «VK видео», «VK музыка» и другие цифровые продукты. В марте 2025 г. компания объявила о запуске мессенджера Max, который впоследствии был выбран правительством в качестве платформы для развития национального многофункционального сервиса.