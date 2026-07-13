Сорвется ли увеличение военного бюджета США на полтриллиона долларов

Сорвется ли увеличение военного бюджета США на полтриллиона долларовЭто может произойти из-за болезни одного из сенаторов
Президент США Дональд Трамп может лишить американских военных ежегодного бюджетного финансирования, размер которого на 2027 финансовый год (начинается 1 октября 2026 г.) должен составить $1,5 трлн, что на $350 млрд больше, чем в предыдущем году. Основной вызов на пути этого законопроекта – физическое отсутствие в сенате сенатора Митча Макконнелла, с 14 июня находящегося в больнице в результате очередного падения.
Макконнелл – один из 53 республиканских сенаторов. Для утверждения законопроекта необходимо обычное большинство – 51 голос. Но среди республиканцев нет единой позиции по поводу расходов на оборону, что лишает Трампа возможности полагаться только на свою партию. Пакет состоит из оборонного бюджета в $1,15 трлн и дополнительных $350 млрд также на военные цели. Но обе статьи классифицированы как часть одного бюджетного документа, что позволяет в перспективе утвердить документ по упрощенной схеме – сразу перейти к голосованию, где все решит обычное большинство, а не голосовать отдельно для внесения документа в повестку. В противном случае сначала республиканцам понадобилось бы гарантировать поддержку 60 сенаторов (т. е. все 53 республиканца плюс семь демократов), а уже затем обеспечить крепость своих рядов и поддержать документ на финальном голосовании.
Но упрощенный вариант голосования требует большей подготовки. Отсутствие Макконнелла и тут создает проблему для администрации Трампа. В сенате Макконнелл возглавляет комитет по регламенту и административному управлению, а также подкомитет по вопросам распределения расходов. То есть именно он координирует процедуры, связанные с подготовкой и утверждением финальной версии законопроекта. В связи с этим газета The Hill сообщила, что в крайнем случае республиканцы могут попытаться сместить Макконнелла с этих должностей и заменить его на более молодую, а главное – присутствующую в сенате фигуру.
Журналисты The Hill подчеркнули, что республиканцам, возможно, придется идти на переговоры с демократами, которые попытаются внести правки в законопроект. Помимо этого допускается, что к началу нового финансового года 1 октября средства не будут утверждены.
Сестра заменит брата
Предложенный на 2027 г. оборонный бюджет на 44% больше, чем $1 трлн, утвержденный на 2026 финансовый год. Запрашиваемая сумма состоит из базового уровня в $1,15 трлн и $350 млрд на дополнительные приоритеты администрации. Расходы будут направлены на укрепление американских позиций в космосе, сооружение системы противоракетной обороны «Золотой купол», развитие ракетных технологий, расширение военно-морского флота, а также «закрепление за США статуса лидера в сфере беспилотников». В сопроводительной справке отмечается, что нынешнее военное строительство превосходит масштабы изменений в период президентства Рональда Рейгана (1981–1989) и почти достигает уровня закупок, предшествующего Второй мировой войне.
Бюджет предусматривает выделение $65,8 млрд на строительство 18 новых боевых кораблей и 16 вспомогательных судов. Речь идет о так называемом золотом флоте, создание которого Трамп анонсировал в конце 2025 г. Как сообщило профильное издание Breaking Defense, всего военно-морское министерство получит $150 млрд ($126 млрд из базового запроса и еще $24 млрд из дополнительных средств).
Отсутствие Макконнелла достаточно серьезный фактор для прохождения законопроекта по обороне и продвижения повестки Трампа в целом, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, хотя его можно преодолеть. Он объяснил, что смерть сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма (признан в России террористом и экстремистом) вкупе с болезнью Макконнелла может замедлить согласование билля и привести к временным сбоям. «Но, как показывает практика, конгресс достаточно гибок для утверждения инициатив, важных для нацбезопасности и обороноспособности. Когда сенаторов и конгрессменов не хватает на местах и создаются бюрократические и технические сложности, обычно спасает фактор коалиционности и принцип межпартийного консенсуса. Не говоря о других лазейках, таких как принятие закона по упрощенной процедуре», – подчеркнул эксперт.
На купирование этих проблем будут брошены все существующие силы, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. Он признает проблему с набором необходимого количества голосов, но считает маловероятным затягивание процесса принятия законопроекта, связанного с вопросами нацбезопасности.