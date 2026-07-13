Сорвется ли увеличение военного бюджета США на полтриллиона долларов

Макконнелл – один из 53 республиканских сенаторов. Для утверждения законопроекта необходимо обычное большинство – 51 голос. Но среди республиканцев нет единой позиции по поводу расходов на оборону, что лишает Трампа возможности полагаться только на свою партию. Пакет состоит из оборонного бюджета в $1,15 трлн и дополнительных $350 млрд также на военные цели. Но обе статьи классифицированы как часть одного бюджетного документа, что позволяет в перспективе утвердить документ по упрощенной схеме – сразу перейти к голосованию, где все решит обычное большинство, а не голосовать отдельно для внесения документа в повестку. В противном случае сначала республиканцам понадобилось бы гарантировать поддержку 60 сенаторов (т. е. все 53 республиканца плюс семь демократов), а уже затем обеспечить крепость своих рядов и поддержать документ на финальном голосовании.