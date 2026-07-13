Хоть Грэм и был вхож в ближний круг президента США Дональда Трампа, которого сам когда-то открыто называл кретином, он не оказывал значительного влияния на процесс принятия внешнеполитических решений. Возьмем хотя бы Украину. Если Грэм к чему-то на этом направлении и имеет отношение, то к ресурсной сделке (якобы именно он рассказал Трампу о не имеющихся у Украины редкоземах) и к новому санкционному законопроекту. Но ресурсная сделка пока не реализована, а законопроект о введении 500%-ных пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы, не вводит санкции сам по себе, а дает президенту возможность решать, вводить эти пошлины или нет. Законопроект уже больше года остается законопроектом.