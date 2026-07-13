И канул Грэм

И канул ГрэмИзменит ли смерть сенатора-ястреба американскую политику
Смерть единственного американского сенатора, внесенного в список террористов и экстремистов, Линдси Грэма вызвала бурную реакцию отечественных экспертов и СМИ. Почивший не только не был другом России, а был одним из ее самых главных врагов, чем гордился. Новые санкции против Москвы, оказание поддержки Украине, расширение и усиление НАТО – все это на протяжении многих лет было частью лексикона Грэма, который и последние свои дни провел в Киеве, осматривая новые беспилотники и обещая новую американскую поддержку.
Грэм был представителем классического республиканского мейнстрима, захваченного идеей насаждать американское господство по всему миру с помощью военной силы. Военное прошлое (был военным юристом в ВВС США и дослужился до звания полковника) Грэма и его дружба с многолетним сенатором от Аризоны и тоже «большим другом» России Джоном Маккейном внесли свою лепту в формирование будущего сенатора.
За неимением собственной семьи (никогда не был женат и не имел детей) Грэм, как и множество его коллег, стал членом другой – подружился с влиятельными группами интересов, связанными с иностранными правительствами и американским ВПК. Дружба с произраильским лобби сделала из него одного из самых грозных критиков Ирана. Близость к проукраинским группам усилила и без того «особое» отношение к России.
Хоть Грэм и был вхож в ближний круг президента США Дональда Трампа, которого сам когда-то открыто называл кретином, он не оказывал значительного влияния на процесс принятия внешнеполитических решений. Возьмем хотя бы Украину. Если Грэм к чему-то на этом направлении и имеет отношение, то к ресурсной сделке (якобы именно он рассказал Трампу о не имеющихся у Украины редкоземах) и к новому санкционному законопроекту. Но ресурсная сделка пока не реализована, а законопроект о введении 500%-ных пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы, не вводит санкции сам по себе, а дает президенту возможность решать, вводить эти пошлины или нет. Законопроект уже больше года остается законопроектом.
Что касается запросов Грэма усилить поддержку Киева, то пока они не реализованы. Из прямой поддержки от американцев Украина продолжает получать только разведданные. Не следует забывать, что 2026 год – год промежуточных выборов, перед которыми Трамп хотел бы избежать упреков в «потере Украины», которые уже звучат со стороны демократов.
Его частые появления на телевидении и сотрясание воздуха использовались администрацией для демонстрации недовольства, но с минимальным риском порчи отношений – будь то с Россией или с любым другим государством. Иначе говоря, на российско-украинском направлении основной задачей Грэма было изображать цепного пса.
Если рассуждать о влиянии Грэма на иранское направление, тут все еще проще. И без него в конгрессе и в самой администрации Трампа полно сторонников силового подхода в отношении Тегерана. Он был лишь одним из многочисленных американских ястребов.
Да, с уходом Грэма их стало меньше. Но их позиции ослабли не сильно.