Аналитики «Синары» назвали принятие законопроекта Грэма маловероятным

При этом даже в худшем из сценариев просматривается потенциал роста. В «Синаре» считают, что более вероятным последствием применения пошлин от США видится расширение дисконта в цене Urals, нежели падение физических объемов российского экспорта углеводородов. Если дисконт к нефти Brent, которая торгуется по $85 за баррель, достигнет $35, при курсе доллара в 78 руб. и доходности десятилетних ОФЗ на уровне 16,5% индекс Мосбиржи (IMOEX) на конец года составит примерно в 2850 пунктов. При этом и оно предполагает потенциал роста примерно в 40%, подчеркнули аналитики.