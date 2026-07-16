Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,569+1,13%BISVP9,56-0,1%ARSA5,65-1,74%IMOEX2 032,77-3,75%RTSI817,65-4,19%RGBI111,2-0,92%RGBITR744,22-0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Аналитики «Синары» назвали принятие законопроекта Грэма маловероятным

Ведомости

Аналитики инвестиционного банка «Синара» считают маловероятным принятие законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов), подразумевающего высокие пошлины на импорт из стран, которые торгуют с Россией. Если его все же примут, то последствия для российского бизнеса не будут сильными, отметили директор аналитического департамента «Синары» Кирилл Таченников и аналитик банка Василий Мордовцев.

Китай, Индия и ЕС относятся к числу основных покупателей природных ресурсов России, но в том числе они занимают верхние строки в рейтинге торговых партнеров США. Аналитики напомнили, что документ не вводит никаких ограничений автоматически, а лишь наделяет президента США полномочиями, которые вряд ли будут использованы против крупнейших партнеров Штатов.

На российских производителей приходится ощутимая часть мирового производства газа (15%) и нефти (9%). Аналитики «Синары» отметили, что за короткое время заместить российские ресурсы неоткуда. Любое ограничение выльется в дополнительный скачок цен на нефть Brent или на газ на площадке TTF, сводя к минимуму эффект от увеличения дисконта в цене российской нефти.

Насколько опасен новый законопроект о санкциях США против России

Политика / Международные отношения

При этом даже в худшем из сценариев просматривается потенциал роста. В «Синаре» считают, что более вероятным последствием применения пошлин от США видится расширение дисконта в цене Urals, нежели падение физических объемов российского экспорта углеводородов. Если дисконт к нефти Brent, которая торгуется по $85 за баррель, достигнет $35, при курсе доллара в 78 руб. и доходности десятилетних ОФЗ на уровне 16,5% индекс Мосбиржи (IMOEX) на конец года составит примерно в 2850 пунктов. При этом и оно предполагает потенциал роста примерно в 40%, подчеркнули аналитики.

По состоянию на 15:20 мск индекс Мосбиржи составил 2048,48 п. За день показатель снизился на 2,93%. Минимальное значение с начала открытия составило 2040 п.

15 июля газета The New York Times со ссылкой на источник написала, что американский лидер не считает приоритетным принятие законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. По данным издания, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров, отметил источник газеты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте