Аналитики «Синары» назвали принятие законопроекта Грэма маловероятным
Аналитики инвестиционного банка «Синара» считают маловероятным принятие законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов), подразумевающего высокие пошлины на импорт из стран, которые торгуют с Россией. Если его все же примут, то последствия для российского бизнеса не будут сильными, отметили директор аналитического департамента «Синары» Кирилл Таченников и аналитик банка Василий Мордовцев.
Китай, Индия и ЕС относятся к числу основных покупателей природных ресурсов России, но в том числе они занимают верхние строки в рейтинге торговых партнеров США. Аналитики напомнили, что документ не вводит никаких ограничений автоматически, а лишь наделяет президента США полномочиями, которые вряд ли будут использованы против крупнейших партнеров Штатов.
На российских производителей приходится ощутимая часть мирового производства газа (15%) и нефти (9%). Аналитики «Синары» отметили, что за короткое время заместить российские ресурсы неоткуда. Любое ограничение выльется в дополнительный скачок цен на нефть Brent или на газ на площадке TTF, сводя к минимуму эффект от увеличения дисконта в цене российской нефти.
При этом даже в худшем из сценариев просматривается потенциал роста. В «Синаре» считают, что более вероятным последствием применения пошлин от США видится расширение дисконта в цене Urals, нежели падение физических объемов российского экспорта углеводородов. Если дисконт к нефти Brent, которая торгуется по $85 за баррель, достигнет $35, при курсе доллара в 78 руб. и доходности десятилетних ОФЗ на уровне 16,5% индекс Мосбиржи (IMOEX) на конец года составит примерно в 2850 пунктов. При этом и оно предполагает потенциал роста примерно в 40%, подчеркнули аналитики.
По состоянию на 15:20 мск индекс Мосбиржи составил 2048,48 п. За день показатель снизился на 2,93%. Минимальное значение с начала открытия составило 2040 п.
15 июля газета The New York Times со ссылкой на источник написала, что американский лидер не считает приоритетным принятие законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. По данным издания, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров, отметил источник газеты.