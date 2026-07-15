NYT: для Трампа законопроект о санкциях против РФ не является приоритетным

По данным издания, американский лидер может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Трамп считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров, отметил источник газеты.