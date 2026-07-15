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Главная / Политика /

NYT: для Трампа законопроект о санкциях против РФ не является приоритетным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не считает приоритетным принятие законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, который сейчас дорабатывается в американском конгрессе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

«Трамп дал понять своим советникам, что этот вопрос не является для него приоритетным», – подчеркнули авторы материала.

По данным издания, американский лидер может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Трамп считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров, отметил источник газеты.

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Политика / Международные отношения

NYT также напомнила, что смерть одного из основных авторов документа Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) лишила законопроект «самого ярого своего сторонника на Капитолийском холме».

4 июня палата представителей конгресса США вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против России и расширении помощи Украине. Инициативу поддержали 218 конгрессменов. Против проголосовали 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

В январе Трамп обсуждал с конгрессменами ужесточение антироссийских санкций. Тогда Грэм сообщал, что глава Белого дома одобрил продвижение подобного законопроекта. Он уточнил, что документ предусматривает ограничения против стран, закупающих российскую нефть по сниженным ценам.

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