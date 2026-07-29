Посольство РФ в Вашингтоне назвало законопроект Грэма медвежьей услугой для США

17 июля портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. По данным издания, за документ готовы проголосовать 61 сенатор, в том числе 39 республиканцев и 22 демократа. Как пишет Axios, обновленная версия документа предусматривает введение 100%-ных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере.