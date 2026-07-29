Посольство РФ в Вашингтоне назвало законопроект Грэма медвежьей услугой для США
Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма оказывает американской администрации медвежью услугу. Новые санкции нанесут ущерб самим США, заявили в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
«Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике», – отметили в дипмиссии РФ.
В посольстве отметили, что напомнили, что принятый в период первого президентского срока Дональда Трампа закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) уже установил рамки для исполнительной власти США при возможном смягчении действующих санкций.
28 июля двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкционных мер против России и Ирана. Инициатива предусматривает новые полномочия для Трампа в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.
17 июля портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. По данным издания, за документ готовы проголосовать 61 сенатор, в том числе 39 республиканцев и 22 демократа. Как пишет Axios, обновленная версия документа предусматривает введение 100%-ных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере.