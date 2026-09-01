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Главная / Политика /

Бессент: США требуют присоединиться к санкциям против Ирана

Сергей Пахомов

США введут санкции против стран, которые продолжают торговать с Ираном. Об этом в интервью CNBC сообщил глава американского минфина Скотт Бессент, чьи слова передает Al Jazeera.

«Мы идем к ним и говорим: вы либо с нами, либо против нас. Если вы настаиваете на ведении с ними бизнеса <...>, то министерство финансов США и правительство направят всю свою мощь и силы для борьбы с вами», – подчеркнул Бессент.

Он также назвал стратегию США «величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира». По его словам, пришло время союзникам Вашингтона и всему международному сообществу определиться. Кроме того, министр выразил убежденность, что «самые жесткие санкции в истории» обрушат правительство исламской республики.

24 августа министр экономики Ирана Али Мадинидзаде сообщил, что страна полностью готова к новым санкциям со стороны Белого дома. Он также дополнил, что администрация президента исламской республики Масуда Пезешкиана уже некоторое время разрабатывает план противодействия ограничениям.

20 августа президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Вашингтон намерен добиться полной экономической изоляции Ирана. Американский лидер назвал меры «экономическим Днем Д».

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