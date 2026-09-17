Гендиректор РСМД: «санкции Грэма» не создадут новой реальности для России
Законопроект о масштабных санкциях против России в случае подписания президентом США Дональдом Трампом не сможет создать принципиально новой реальности для РФ. Об этом корреспонденту «Ведомостей» сообщил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
«Да, его сложно отменить. Но в отношении России уже существует паутина законов», – отметил эксперт, заявив, что «добавилась еще одна клетка, но скорее формально».
По словам Тимофеева, практически все, указанное в новом документе, либо уже введено, либо вводилось и без нового закона. Он подчеркнул, что в части документа, посвященной вторичным пошлинам, Трамп при желании может либо исполнять закон минимально, либо вообще почти не исполнять. «Но практических изменений немного», – сказал Тимофеев.
17 сентября конгресс США поддержал законопроект о масштабных санкциях против России, а также возможность для президента ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. За закон проголосовали 262 человека, против – 159. Затем документ поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.
7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. Сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать кризис на Украине. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.