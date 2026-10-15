Россия может увеличить экспорт дизеля к концу года до 3,5 млн т в месяц

«Мы можем к концу года выйти на уровень 3–3,5 млн т. <...> Это и есть те самые более 10% мирового рынка», – отметил вице-премьер. Новак подчеркнул, что это значительный объем, который позволяет влиять на балансировку спроса и предложения дизтоплива на мировом рынке.