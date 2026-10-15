Россия может увеличить экспорт дизеля к концу года до 3,5 млн т в месяц

Россия может увеличить экспорт дизеля к концу года до 3,5 млн т в месяцЭто позволит увеличить объем переработки и добычи сырья в стране
Россия может увеличить экспорт дизельного топлива к концу 2026 г. до 3–3,5 млн т в месяц. Об этом 14 октября сообщил журналистам в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что ранее Россия поставляла на мировой рынок дизельное топливо в объеме, который соответствовал 10–15% мирового потребления.
«Мы можем к концу года выйти на уровень 3–3,5 млн т. <...> Это и есть те самые более 10% мирового рынка», – отметил вице-премьер. Новак подчеркнул, что это значительный объем, который позволяет влиять на балансировку спроса и предложения дизтоплива на мировом рынке.
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