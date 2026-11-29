МИД: ЕС ввел самозапрет на ведение переговоров с РФ, но хочет участвовать в них
Евросоюз (ЕС) ввел самозапрет на ведение переговоров по Украине, но вместе с тем добивается участия в них. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«Они [ЕС] заявили о том, что никакие переговоры невозможны без прекращения огня [на Украине]. То есть ввели самозапрет на ведение переговоров, но одновременно добиваются участия в них», – заявил Грушко (цитата по «РИА Новости»).
Грушко добавил, что на данный момент позиция европейских стран состоит из элементов, которые противоречат друг другу.
13 ноября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что самое главное в украинском вопросе – придерживаться достигнутого соглашения. По ее словам, сначала стороны должны прекратить огонь, затем подписать мирное соглашение, а лишь потом проводить любые другие переговоры. Так она прокомментировала предложение российской стороны обсудить новую архитектуру безопасности в Европе. Каллас также выразила намерение быть частью делегации ЕС на переговорах по Украине.
24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России непонятно, какой вклад могли бы внести европейцы в переговоры по Украине. По его словам, Москва не видит «добавленной стоимости» от их участия в мирном процессе.
26 ноября глава МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны добиваются участия в переговорах по Украине, но при этом не считают необходимым долгосрочное урегулирование конфликта.