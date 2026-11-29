13 ноября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что самое главное в украинском вопросе – придерживаться достигнутого соглашения. По ее словам, сначала стороны должны прекратить огонь, затем подписать мирное соглашение, а лишь потом проводить любые другие переговоры. Так она прокомментировала предложение российской стороны обсудить новую архитектуру безопасности в Европе. Каллас также выразила намерение быть частью делегации ЕС на переговорах по Украине.