Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что экзамен будет проходить в своей школе, отдельные пункты проведения, как на ЕГЭ, для него не понадобятся. В октябре – ноябре 2026 г. апробация проходит в 30 регионах, в ней участвуют не менее 000 девятиклассников.