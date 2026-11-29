Экзамен по истории для девятиклассников будут оценивать как «зачет/незачет»
Первый обязательный устный экзамен по истории для учеников девятых классов, который пройдет весной 2028 г., будет оцениваться по системе «зачет/незачет». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».
По словам министра, в 2026/27 учебном году сдавать экзамен не потребуется: сейчас проходит только апробация в отдельных школах. Демонстрационные варианты и порядок проведения экзамена опубликуют до 1 сентября 2027 г.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что экзамен будет проходить в своей школе, отдельные пункты проведения, как на ЕГЭ, для него не понадобятся. В октябре – ноябре 2026 г. апробация проходит в 30 регионах, в ней участвуют не менее 000 девятиклассников.
В марте Кравцов заявлял, что устный экзамен по истории станет допуском к государственной итоговой аттестации и будет оцениваться в формате «зачет/незачет». Цель экзамена – проверить умение школьника аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи и работать с историческими источниками .
В мае Музаев сообщил, что экзамен введут не ранее 2028 г., а ежегодно его будут сдавать более 1,5 млн школьников.