Число погибших в результате взрыва в афганской школе выросло до 10
В Афганистане число погибших в результате взрыва у школы в провинции Кунар выросло до 10, 110 человек пострадали. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел Абдулу Матина Кани.
Ранее сообщалось о гибели семи учеников и 99 пострадавших. Взрыв произошел на складе взрывчатых веществ, принадлежащих горнодобывающим компаниям. По словам Кани, власти ведут расследование и обнародуют дополнительные подробности после завершения проверки.
Провинция Кунар, граничащая с Пакистаном, является местом расположения ряда горнодобывающих предприятий. 19 августа в образовательном центре в Кабуле произошел взрыв. По данным ЮНИСЕФ, пострадали как минимум 42 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет.