За более чем 30-летнюю историю бригада выполняла миротворческие задачи в Приднестровье, Северной Осетии и Абхазии, участвовала в операциях на Северном Кавказе и в Чечне, в принуждении Грузии к миру, обеспечивала безопасность в Киргизии и выполняла задачи в Сирии. С первых дней спецоперации военнослужащие действуют на самых сложных направлениях.