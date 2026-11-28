Белоусов вручил орден Суворова 45-й бригаде спецназа Воздушно-десантных войск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил орден Суворова 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск, сообщает Минобороны. Церемония прошла в ходе рабочей поездки министра в войска Московского военного округа.
Белоусов заявил, что вручение ордена 45-й бригаде – заслуженная оценка ее героического пути, подтверждение профессионализма и мужества личного состава и признание вклада в обеспечение безопасности России.
По его словам, военнослужащие бригады успешно решают задачи в ходе спецоперации, демонстрируют отличную выучку и силу духа. Белоусов выразил убеждение, что бригада и впредь будет образцом воинской доблести и самоотверженности.
В завершение церемонии министр вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.
За более чем 30-летнюю историю бригада выполняла миротворческие задачи в Приднестровье, Северной Осетии и Абхазии, участвовала в операциях на Северном Кавказе и в Чечне, в принуждении Грузии к миру, обеспечивала безопасность в Киргизии и выполняла задачи в Сирии. С первых дней спецоперации военнослужащие действуют на самых сложных направлениях.