Гросси отреагировал на критику Киева из-за назначения россиянина в МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал свое решение назначить замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова заместителем главы МАГАТЭ обычным кадровым вопросом.
«Назначая человека, я не назначаю политику, я не награждаю страну», – заявил Гросси в интервью BBC News (цитата по «РИА Новости»).
Гросси отметил, что международные организации укомплектованы людьми из разных стран, обладающими разными видами экспертизы. Он указал, что Ферапонтов занимает должность, которую в прошлом занимал другой россиянин, и тогда никакого общественного возмущения не было.
21 ноября стало известно, что Ферапонтова утвердили на должность заместителя главы МАГАТЭ по вопросам ядерной энергетики.
Как писал Bloomberg, Гросси, выступая 18 ноября в Вене, заявил, что, назначая кого-либо, он не назначает страну и не назначает политику. По его словам, в данном случае речь идет о хорошо известном эксперте в таких областях, как ядерная безопасность, ядерная защита и других.
По данным МИД Украины, Ферапонтов был включен в санкционные списки в феврале 2023 г. за участие в «оформлении правового статуса» ЗАЭС и распространении на нее российского надзора.