Как писал Bloomberg, Гросси, выступая 18 ноября в Вене, заявил, что, назначая кого-либо, он не назначает страну и не назначает политику. По его словам, в данном случае речь идет о хорошо известном эксперте в таких областях, как ядерная безопасность, ядерная защита и других.