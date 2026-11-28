После 2011 г. ситуация изменилась не в пользу губернаторов. Из 23 чиновников, попавших под преследование, только трое получили условный срок, а дела против еще троих были прекращены до суда. Реальное наказание понесли 13 обвиняемых, еще двое арестованы и находятся под следствием. Помимо губернатора Мурманской области Андрея Чибиса это подозреваемый во взяточничестве экс-глава Рязанской области Николай Любимов (арестован в конце 2024 г.) Он обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 270 млн руб. Еще двое находятся под следствием, но проживают за рубежом (бывшие руководители Челябинской области Михаил Юревич и Борис Дубровский).