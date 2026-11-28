Подсчеты «Ведомостей»: под следствием в России оказывались 39 губернаторов
Не менее 39 действующих или бывших глав субъектов РФ попадали под уголовное преследование в современной России, посчитали «Ведомости» на основе данных из открытых источников и сообщений СМИ. Реальный или условный сроки получил 21 человек.
Первым из них стал губернатор Вологодской области (1991–1996 гг.) Николай Подгорнов. В 1996 г. его предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.
В 1998 г. фигурантом дела о превышении полномочий стал и бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак: он был избран на этот пост в 1991 г., а в 1993-м Северная столица получила статус города федерального значения, из-за чего Собчак стал главой уже не просто города, а полноценного субъекта РФ. В 1999 г. дело прекратили за отсутствием состава преступления.
Первая крупная волна уголовных дел против глав регионов РФ пришлась на 2003–2004 гг. Второй всплеск таких дел пришелся на 2015–2020 гг. (14 дел за шесть лет). При этом если в 1996–2007 гг. уголовные дела чаще всего заводили в отношении действующих губернаторов, то в 2011–2026 гг. под преследование все чаще стали попадать бывшие главы регионов.
Еще одно заметное отличие в преследовании глав регионов в девяностые и нулевые от последующих лет – это исход таких дел. Из 16 дел, возбужденных в 1996–2007 гг., реальным сроком закончились лишь два, причем в обоих случаях обвиняемые (уже упомянутый Подгорнов и смоленский губернатор Александр Прохоров в 2004 г.) были амнистированы и не провели в колонии существенного времени.
После 2011 г. ситуация изменилась не в пользу губернаторов. Из 23 чиновников, попавших под преследование, только трое получили условный срок, а дела против еще троих были прекращены до суда. Реальное наказание понесли 13 обвиняемых, еще двое арестованы и находятся под следствием. Помимо губернатора Мурманской области Андрея Чибиса это подозреваемый во взяточничестве экс-глава Рязанской области Николай Любимов (арестован в конце 2024 г.) Он обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 270 млн руб. Еще двое находятся под следствием, но проживают за рубежом (бывшие руководители Челябинской области Михаил Юревич и Борис Дубровский).