Накануне днем армия России нанесла удары беспилотниками по объектам транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское Днепропетровской области поражены три железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения. В Черном море юго-западнее Одессы уничтожен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинских войск.