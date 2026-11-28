Россия нанесла удары по энергетике и железной дороге Украины
Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, поражена электроподстанция «Заречье» 110 кВ в Белой Церкви Киевской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины.
В Одесской области уничтожен резервуар с горючим в населенном пункте Килия, где хранилось топливо для украинских войск.
Поражены также четыре железнодорожных локомотива в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники.
В Черном море южнее Одессы ВС РФ уничтожили сухогруз, доставлявший на Украину грузы военного назначения.
Накануне днем армия России нанесла удары беспилотниками по объектам транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское Днепропетровской области поражены три железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения. В Черном море юго-западнее Одессы уничтожен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинских войск.