Россия оставляет за собой право применить ответные меры на враждебные шаги со стороны Латвии, в том числе на «декларацию о дерусификации», созданную для ограничения использования русского языка в публичном пространстве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.