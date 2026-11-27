МИД: Россия ответит Латвии на «декларацию о дерусификации»
Россия оставляет за собой право применить ответные меры на враждебные шаги со стороны Латвии, в том числе на «декларацию о дерусификации», созданную для ограничения использования русского языка в публичном пространстве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
«Власти Латвии, разумеется, не хотят никакой нормализации отношений с Россией, напротив, постоянно следуют по пути все большей эскалации», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, Рига готова пожертвовать собственной экономикой, перспективами развития, благосостоянием и безопасностью граждан ради сохранения статуса антироссийского плацдарма и форпоста для провоцирования масштабного конфликта в Европе. Захарова назвала этот путь ущербным и отметила, что он противоречит истинным интересам жителей Латвии.
24 ноября временного поверенного в делах Латвии в России Рамону Красовску вызывали в МИД России из-за ультиматума республики прекратить трудовые отношения с сотрудниками посольства РФ. Латвийскому дипломату разъяснили суть «проблем, возникающих в данном контексте для функционирования дипмиссий обеих стран».
3 ноября Захарова заявила, что первые заявления представителей Латвии после начала председательства страны в Совете Безопасности ООН свидетельствуют о намерении Риги использовать эту площадку в собственных интересах. По оценке дипломата, латвийские власти стремятся поставить Совет Безопасности ООН на службу своим «эгоистическим интересам».