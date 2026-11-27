ЦБ включил «СПБ биржу» в реестр цифровых депозитариев
Банк России принял решение включить «СПБ биржу» в реестр цифровых депозитариев. Об этом говорится в сообщении регулятора от 27 ноября. Таким образом, площадка стала 11-й российской организацией, получившей право осуществлять деятельность цифрового депозитария.
Цифровые депозитарии обеспечивают учет и хранение цифровых валют и цифровых прав, а также проведение операций с ними.
С 1 сентября 2026 г. в России действует закон «О цифровой валюте и цифровых правах», устанавливающий правила работы криптовалютного рынка. Документ определяет требования к цифровым депозитариям, криптообменникам и операторам информационных систем.
24 сентября Банк России утвердил порядок допуска компаний на рынок криптовалют. Соответствующие нормативные акты вступили в силу 5 октября.
6 октября регулятор включил в реестр первые пять цифровых депозитариев – ВТБ, Сбербанк, «Волтари», «Атомайз» и «Облачную инфраструктуру».