В ЦБ призвали не считать криптовалюту «золотым билетом» для инвестиций

В ЦБ призвали не считать криптовалюту «золотым билетом» для инвестицийЦифровые активы могут занять место в портфеле, но не заменят существующие инструменты
Криптовалюту не стоит рассматривать как панацею или «золотой билет» для инвестиций, сказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе инвестиционного форума «Настоящее будущее», передает корреспондент «Ведомостей». Криптовалюта – высокорискованный и ненадежный финансовый инструмент, с которым можно работать только при понимании его природы и связанных с ним рисков, считает Чистюхин: тогда она может занять определенное место в составе диверсифицированного портфеля.
Появление нового инструмента в российском правовом поле, по мнению Чистюхина, не означает отказа от существующей финансовой инфраструктуры. До распространения криптовалют в России уже был развитый финансовый рынок с банковскими и небанковскими посредниками, поэтому криптовалюта должна рассматриваться именно как дополнение к этой системе, а не как ее замена, считает он.
Чистюхин также призвал не переоценивать влияние цифровизации на финансовую систему. Ошибочно считать, что цифровые инструменты в ближайшее время полностью вытеснят традиционные. «Этим летом я оказался в 200 с небольшим км от Москвы. <...> Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане, я уверен, наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение», – поделился своим взглядом первый зампред ЦБ.
Банк России, напомнил Чистюхин, долгое время оставался одним из главных скептиков допуска криптовалют к обращению – к решению о допуске регулятора подтолкнули два фактора. Первый – фактическое распространение криптоактивов в России несмотря на отсутствие специального регулирования. Возникла необходимость сформировать правила для уже существующей деятельности и создать условия для нормального функционирования такого рынка, сказал первый зампред ЦБ. Второй причиной стало осложнение трансграничных платежей после 2022 г. из-за санкционного давления. В сложившейся ситуации криптовалюты становятся дополнительным инструментом для международных переводов, признал Чистюхин.
Введение криптовалют в оборот уже перешло от обсуждения к практической реализации: несколько участников рынка получили первые лицензии, сказал Чистюхин. 6 октября Банк России внес в реестр цифровых депозитариев пять организаций – ВТБ, Сбербанк, «Волтари», «Атомайз» («Т-технологии») и «Облачную инфраструктуру». В реестр криптообменников включены ВТБ, «Т-инвестр-лаб» («Т-технологии»), «Зефир» и «Система-крипто». В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам. ВТБ уже провел первую пилотную сделку со стейблкойнами между юрлицами – клиентами брокера.
В полном объеме, по мнению Чистюхина, рынок криптовалют заработает до конца 2026 г. после принятия дополнительных нормативных актов и формирования определенных стандартов саморегулирования.
Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» заработал 1 сентября – он устанавливает правила работы российского рынка криптовалют, определяет статус цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, требования к ним, а также порядок их допуска к деятельности и контроля со стороны Банка России.
Сделки с криптовалютой можно проводить на биржах, а учет и хранение активов будут вести цифровые депозитарии. Такой статус может получить уже действующий депозитарий, но ему нужно соблюдать специальные требования (программное обеспечение, высокая степень защиты информации и т. д.) и быть в реестре ЦБ. Роль посредников между биржей и инвесторами возьмут на себя брокеры и управляющие. Они же смогут обеспечивать взаимодействие российских клиентов с зарубежной торговой инфраструктурой. Новыми игроками рынка стали криптообменники, которые будут проводить сделки обмена фиатной валюты в безналичной форме на крипту и наоборот. Им нужно будет официально зарегистрироваться и соблюдать требования к капиталу – не менее 15 млн руб.
Приобретать криптовалюту смогут резиденты, но только через лицензированных посредников. Право на покупку также предоставляется участникам внешнеторговых договоров в рамках заключенных контрактов, лицам, занимающимся майнингом, – в отношении криптовалюты, полученной в результате этой деятельности, а также квалифицированным инвесторам с особыми условиями доступа.
Для выхода на крипторынок неквалифицированным инвесторам потребуется пройти тестирование, подтвердить, что они ознакомлены с рисками, соблюдать лимит в 300 000 руб. и проводить операции только через лицензированного посредника. Квалифицированные инвесторы также должны будут пройти тестирование и работать через уполномоченного посредника, но лимита для них нет, а спектр доступных инструментов будет шире. С 1 сентября квалифицированные инвесторы могут приобретать иностранные инструменты через российскую инфраструктуру. «Неквалам» такой доступ предоставят лишь после того, как Банк России включит конкретный инструмент в перечень разрешенных.