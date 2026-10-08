В ЦБ призвали не считать криптовалюту «золотым билетом» для инвестиций

Сделки с криптовалютой можно проводить на биржах, а учет и хранение активов будут вести цифровые депозитарии. Такой статус может получить уже действующий депозитарий, но ему нужно соблюдать специальные требования (программное обеспечение, высокая степень защиты информации и т. д.) и быть в реестре ЦБ. Роль посредников между биржей и инвесторами возьмут на себя брокеры и управляющие. Они же смогут обеспечивать взаимодействие российских клиентов с зарубежной торговой инфраструктурой. Новыми игроками рынка стали криптообменники, которые будут проводить сделки обмена фиатной валюты в безналичной форме на крипту и наоборот. Им нужно будет официально зарегистрироваться и соблюдать требования к капиталу – не менее 15 млн руб.