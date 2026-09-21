У банков появятся нормативы для ограничения вложений в крипту

Нормативы предполагают учет не только прямых вложений в криптоактивы, но и инвестиций в производные инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. При этом для активов с низким риском блокировки и физической ликвидности заложена возможность взаимозачета разнонаправленных (длинных и коротких) позиций. Клиентская позиция, по которой банк не несет ответственности за реализацию санкционного риска, не войдет в расчет новых нормативов.