У банков появятся нормативы для ограничения вложений в крипту

У банков появятся нормативы для ограничения вложений в криптуЭто может повлиять на стоимость обслуживания и, как следствие, размер комиссии для клиентов, предупреждают в «Сбере»
Банки должны будут соблюдать нормативы, ограничивающие риски вложений в криптовалюты. Банк России 17 сентября опубликовал соответствующий проект положения для оценки регулирующего воздействия.
Нормативы предполагают учет не только прямых вложений в криптоактивы, но и инвестиций в производные инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. При этом для активов с низким риском блокировки и физической ликвидности заложена возможность взаимозачета разнонаправленных (длинных и коротких) позиций. Клиентская позиция, по которой банк не несет ответственности за реализацию санкционного риска, не войдет в расчет новых нормативов.
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