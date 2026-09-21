Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,33+1,67%RGBI112,95+0,22%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RGBITR772,08+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

У банков появятся нормативы для ограничения вложений в крипту

Это может повлиять на стоимость обслуживания и, как следствие, размер комиссии для клиентов, предупреждают в «Сбере»
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Сделки с криптовалютой можно будет проводить на биржах, а учет и хранение активов возьмут на себя цифровые депозитарии
Сделки с криптовалютой можно будет проводить на биржах, а учет и хранение активов возьмут на себя цифровые депозитарии / Алексей Орлов / Ведомости

Банки должны будут соблюдать нормативы, ограничивающие риски вложений в криптовалюты. Банк России 17 сентября опубликовал соответствующий проект положения для оценки регулирующего воздействия.

Нормативы предполагают учет не только прямых вложений в криптоактивы, но и инвестиций в производные инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. При этом для активов с низким риском блокировки и физической ликвидности заложена возможность взаимозачета разнонаправленных (длинных и коротких) позиций. Клиентская позиция, по которой банк не несет ответственности за реализацию санкционного риска, не войдет в расчет новых нормативов.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь