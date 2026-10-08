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Главная / Инвестиции /

«Сбер» начал тестировать операции с криптовалютой в «Сбербанк онлайн»

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Сбер» начал тестировать операции с криптовалютой в «Сбербанк онлайн», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. На форуме «Сберинвестиций» «Настоящее – будущее» банк продемонстрировал, как будет работать сервис для розничных клиентов.

На этапе тестирования доступны операции с BTC, ETH, USDT и другими популярными криптоактивами. С 1 декабря «Сбер» планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством. Помимо «Сбербанк онлайн» операции будут доступны в «Сберинвестициях» и «Сбербизнесе».

Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора. 6 октября «Сбер» первым в России вошел в реестр цифровых депозитариев Банка России.

В июле 2026 г. «Сбер» заявил о намерении запустить цифровой депозитарий для криптовалют к декабрю. Первый зампред правления Александр Ведяхин рассказывал, что депозитарий будет вести учет прав клиентов на криптовалюту и обеспечивать транзакции по активным кошелькам.

В сентябре «Сбер» сообщил, что планирует предоставить клиентам обмен разрешенных криптовалют на рубли и хранение токенов в цифровом депозитарии. В «Сберинвестициях» должны появиться кошельки для цифровых валют.

1 сентября «Сбер» запустил международные расчеты в криптовалюте для корпоративных клиентов. Перевод между криптокошельками занимает минуты, средняя стоимость сделки – 0,3%.

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