«Сбер» начал тестировать операции с криптовалютой в «Сбербанк онлайн»

На этапе тестирования доступны операции с BTC, ETH, USDT и другими популярными криптоактивами. С 1 декабря «Сбер» планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством. Помимо «Сбербанк онлайн» операции будут доступны в «Сберинвестициях» и «Сбербизнесе».