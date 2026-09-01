«Сбер» запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса
«Сбер» начал проводить трансграничные платежи в криптовалюте для корпоративных клиентов. Перевод с одного криптокошелька на другой теперь занимает минуты вместо дней, а средняя стоимость сделки составляет 0,3% – меньше, чем при использовании традиционных инструментов.
«Для российских экспортеров и импортеров международные расчеты в криптовалюте – это ускорение платежей, новые рынки и партнеры, прежде недоступные из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 г. в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент», – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Инструмент доступен всем корпоративным клиентам «Сбера», ведущим внешнеэкономическую деятельность. Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции. Платежи в криптовалюте по международным контрактам уже широко распространены – они доступны в Евросоюзе, Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и других государствах.
С 1 сентября 2026 г. вступил в силу закон о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они будут обязаны проверять счета покупателей. По новым правилам, неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год через. В декабре 2025 г. «Ведомости» писали, что «Сбер» рассматривает возможность выдачи кредитов под залог криптовалюты.