Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT31,99-0,25%CNY Бирж.00%IMOEX2 178,87+3,02%RTSI794,63+2,1%RGBI113,94+0,26%RGBITR773,67+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«Сбер» запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса

Антон Потоков

«Сбер» начал проводить трансграничные платежи в криптовалюте для корпоративных клиентов. Перевод с одного криптокошелька на другой теперь занимает минуты вместо дней, а средняя стоимость сделки составляет 0,3% – меньше, чем при использовании традиционных инструментов.

«Для российских экспортеров и импортеров международные расчеты в криптовалюте – это ускорение платежей, новые рынки и партнеры, прежде недоступные из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 г. в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент», – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Инструмент доступен всем корпоративным клиентам «Сбера», ведущим внешнеэкономическую деятельность. Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции. Платежи в криптовалюте по международным контрактам уже широко распространены – они доступны в Евросоюзе, Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и других государствах.

С 1 сентября 2026 г. вступил в силу закон о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они будут обязаны проверять счета покупателей. По новым правилам, неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год через. В декабре 2025 г. «Ведомости» писали, что «Сбер» рассматривает возможность выдачи кредитов под залог криптовалюты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте