«Сбер» рассматривает возможность выдачи кредитов под залог криптовалюты
По его словам, в данный момент банк рассматривает варианты выдачи займов, где в качестве залога может выступать криптовалюта. В России регулирование крипторынка только формируется, и «Сбер» готов совместно с регулятором работать над созданием необходимых решений и развитием инфраструктуры для внедрения подобных услуг.
«Надеюсь, что скоро мы сможем рассказать о таких сделках», – сказал Попов.
Сбербанк продолжает развивать финансирование через собственную платформу цифровых активов, добавил он. С января текущего года банк организовал более 160 выпусков цифровых финансовых активов, включая первые ЦФА на недвижимость и нефть.
23 декабря «Ведомости» писали, что Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. Регулятор подчеркивал, что по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом ЦБ готов допустить до операций с ними как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов, но на разных условиях.