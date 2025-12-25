«Сбер» рассматривает возможность выдачи кредитов под залог криптовалюты

23 декабря «Ведомости» писали, что Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. Регулятор подчеркивал, что по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом ЦБ готов допустить до операций с ними как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов, но на разных условиях.